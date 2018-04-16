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Названы причины аварии в Пуровском районе

12:16 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ГОРОРО Новый Уренгой

45-летний водитель автомобиля "Нефаз" не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеоусловия. Таковы основные причины аварии в Пуровском районе.

Напомним, 17 человек пострадали в результате столкновения автомобилей "Нефаз" и "МАЗ" на 77 километре дороги Новый Уренгой – Ямбург 15 апреля около 14 часов.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, водитель "Нефаза" неправильно выбрал скорость движения, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "МАЗ". 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители обоих транспортных средств и 15 пассажиров автомобиля "Нефаз". Для оказания срочной медицинской помощи семь человек госпитализированы в Новоуренгойскую городскую больницу. В момент столкновения водители транспортных средств были трезвы.

По факту ДТП в ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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Теги: ДТП , Ямал

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