В Миассе на посетительницу торгового центра рухнул подвесной потолок

sledcom.ru

Уголовное дело по факту получения травм при обрушении подвесного потолка в торговом центре возбуждено в Миассе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области, в одном из отделов торгово-развлекательного центра "Слон" обрушились конструкции подвесного потолка на площади около 30 кв. метров. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.