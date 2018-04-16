Десять молодых семей в Исетском районе получили жилищные сертификаты

фото администрации Исетского района

Десять семей, шесть из которых многодетные, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей" 16 апреля.

Большинство из семей-получателей решили направить социальную выплату на строительство жилья на территории Исетского района, а четыре семьи приняли решение, что будут приобретать жилье, сообщает пресс-служба администрации Исетского района.