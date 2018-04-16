"Тотальный диктант-2018" оказался чересчур сложным

Тотальный диктант в Тюмени. Фото организаторов

1 тыс. 300 работ собрали тюменские организаторы "Тотального диктанта" на 19 площадках областной столицы.

Как рассказала координатор "Тотального диктанта" в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова, практика показывает, что диктант пишут больше тюменцев, но около 5% не сдают написанные тексты. "Некоторые просто хотят проверить себя, поэтому не сдают свои работы. Мы интересовались у федерального штаба, сколько тюменцев написали "Тотальный диктант" онлайн, но, к сожалению, у них нет такой разбивки", - сказала она.

Наталья Кузнецова отметила, что, судя по отзывам и впечатлениям организаторов и участников всероссийской акции, текст 2018 года оказался сложнее предыдущего. Напомним, в 2017 году автором "Тотального диктанта" был Леонид Юзефович. В разные годы авторами текстов становились писатели Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Автором текста "Тотального диктанта-2018" стала писательница Гузель Яхина.

"Скорее всего, отличников будет меньше. Первую проверку текстов сделали волонтеры, сейчас перепроверяем. Точные данные загрузим 20 апреля на сайт", - пояснила Наталья Кузнецова.

Как сообщает "Газета.ру", больше всего ошибок участники "Тотального диктанта" в Москве допустили в словах "чересчур", "струганый" и "палисадник".

"Почему-то очень по-разному писали слово "чересчур": "через чур", "через-чур" тоже было", — прокомментировала координатор акции Мария Ровинская, добавив, что также среди распространенных ошибок было слово "струганные" вместо "струганые", "полесадник" вместо "палисадник".

Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла 14 апреля. Впервые "Тотальный диктант" прошел в 2004 году в Новосибирске.

Лина Орлова