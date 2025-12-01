30 декабря - события дня
В Тюмени в 14 часов в Центре деревянного зодчества (ул. Дзержинского, 34) начнутся новогодние программы и мастер-классы. 6+
В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется новогодняя концертная программа "Формейшен Вера зажигает елку". 6+
В Тюмени на территории Областной клинической больницы №2 пройдет всероссийская акция "Десант Дедов Морозов". 0+
В Казанском округе продолжится "Кубок Деда Мороза" по футзалу. 0+
Интересное в этот день:
1922 — I Всесоюзный съезд Советов утвердил декларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
1947 — Королевство Румыния перестаёт существовать и превращается в Румынскую Народную Республику.
1967 — катастрофа Ан-24 в Лиепае, 43 погибших.
1995 — установлены Почётные звания Российской Федерации.
2000 — на торжественном предновогоднем приёме в Большом Кремлёвском дворце впервые официально исполнен новый Гимн России.
2011 — В Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря.