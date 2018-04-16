Управляющая компания оштрафована за нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Колумб"

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На 175 тыс. рублей оштрафовано ООО Агентство "Коммерческая недвижимость" за необеспечение требований пожарной безопасности в ТРЦ "Колумб".

Установлено, что управляющая организация в соответствии с агентским договором, заключенным с собственником здания торгово-развлекательного центра "Колумб", осуществляет функции по содержанию и обслуживанию помещений центра, в том числе в части соблюдения требований пожарной безопасности.

На момент проверки в неисправном состоянии находились система автоматического пожаротушения, система автоматической противодымной защиты и система автоматической пожарной сигнализации.

Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука. Включение системы оповещения предусмотрено только в ручном режиме. Запуск системы дымоудаления предусмотрен также только в ручном режиме с диспетчерского поста.

У управляющей организации отсутствуют акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты. В ряде помещений арендаторов нет системы автоматической пожарной сигнализации. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, акты проверки систем отсутствуют.

Планы эвакуации, размещенные на этажах здания, не откорректированы согласно существующему расположению помещений и эвакуационных выходов. Кроме того, выявлены и другие нарушения.

Прокуратура в отношении управляющей организации – ООО Агентство "Коммерческая недвижимость" возбудила административное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения административного дела 13 апреля управляющая организация была оштрафована на 175 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининского округа Тюмени.