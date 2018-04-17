В Екатеринбургской школе дети после обеда попали в больницу

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Семь учащихся школы №85 Екатеринбурга обратились за медицинской помощью после обеда в столовой.

Прокуратура организовала проверку 17 апреля. Администрация школы временно приостановила образовательную деятельность до 23 апреля для установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекционных работ. Обучение детей организованно дистанционно.

По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся.

Известно, что организатором питания в школьной столовой является ЕМУП "Золушка".

Специалисты Роспотребнадзора в образовательной организации отобрали пробы продуктов питания, проводят исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга.