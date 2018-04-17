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Тюменец прописал в квартире семнадцать иностранцев

20:09 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ufms72.ru

17 иностранных граждан прописал в квартире по ул. Судостроителей в Тюмени 49-летний мужчина. За это он получил денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей с человека.

Полицейские установили, что нигде официально не трудоустроенный тюменец нарушил миграционное законодательство. По версии дознавателей, с 7 по 23 марта 2018 года мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире 17 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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Теги: мигранты , прописка , Тюмень

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