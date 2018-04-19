Участники IT-школы представят проекты стартапов

фото ТюмГУ

IT-школа Уральского федерального округа пройдет в Тюмени с 11 по 13 мая.

Это окружной этап Всероссийской программы "IT-Start", которая реализуется с 2012 года. Она включает серию обучающих мероприятий. Все составлено таким образом, чтобы участник смог пройти мыслительный путь от понимания технологий генерации идеи и поиска "своей" команды до тестирования прототипа и проверки гипотез.

IT-школа дает возможность вживую пообщаться с лидерами рынка, ведущими представителями инновационного бизнеса, представить собственную идею для стартапа. Авторитетнейшие эксперты оценят реальные перспективы продукта и поддержат лучшие IT-проекты.

Участникам школы предоставят возможность пройти профессиональную стажировку в подразделениях ПАО "МТС" с последующим трудоустройством. Так же победители IT-школ смогут претендовать на прохождение в полуфинал международного конкурса "Телеком Идея" без дополнительного отбора. Соорганизатором IT-школы УФО является Тюменский государственный университет, поэтому для обучающихся, а также же преподавателей всех институтов предусмотрена специальная квота, позволяющая участвовать в мероприятии бесплатно.

Для получения промокода для бесплатной регистрации на мероприятия необходимо прислать следующую информацию: ФИО, название института, номер группы, адрес своей электронной почты. Отправить необходимо на электронный адрес до 24 апреля включительно.

Желающим принять участие в IT-школе УФО стоит поторопиться, количество промокодов ограничено. Предварительная программа IT-школы здесь.

Напомним, в 2018 году IT-школа проводится c использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Росмолодежи, компании "МТС" и Тюменского государственного университета. Организационное сопровождение программы обеспечивает "Агентство инновационного развития", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.