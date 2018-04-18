Депутаты заинтересовались аварийными водопроводными сетями

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Создать документ, объективно отражающий состояние всех водопроводных сетей Тюмени, предложили депутаты городской думы.

На заседании комиссии по экономической политике и жилищно-коммунального хозяйства народные избранники выслушали доклад о ходе реализации инвестиционной программы "Тюмень Водоканал" на 2012 по 2017 годы.

С итогами работы депутатов познакомил руководитель департамента городского хозяйства Семен Тегенцев. По его словам, за этот период были выполнены работы на 616 млн рублей. "Средства на реализацию инвестиционной программы рассчитывались в большем объеме, - отметил Тегенцев. – Таким образом, неосвоенные средства на конец 2017 года - 201 млн рублей. Их направят на работу в рамках инвестпрограммы на 2017-2025 годы".

Уже не в первый раз депутат Юрий Безбородов поинтересовался судьбой водопроводных сетей с продленным сроком эксплуатации: "Если эти трубы не прорывает сейчас, то это будет происходить в ближайшие годы. Проходят ли они обследование? При этом средства на их замену в рамках инвестпрограммы выделяются регулярно каждый год. Так куда же уходят эти деньги? Я уже много раз задавал этот вопрос, но четкого ответа так и не получил".

На это ответил присутствовавший на заседании директор "Тюмень-Водоканал" Мугаммир Галиуллин. Он сообщил депутату, что неиспользованные средства направляют на замену аварийных городских сетей. Галлиулин заверил депутата: "Все соответствующие документы мы готовы предоставить".

"Вопрос о состоянии водопроводных сетей в этом зале поднимается постоянно, - заметил председатель комиссии Юрий Баранчук. – Полагаю, необходимо разработать такой документ, который отражал бы техническое состояние сетей, давал бы четкое представление об их состоянии, о том, какие из них поставлены на баланс и какие пора выводить из эксплуатации".

Николай Ступников