"Жара" станет большим семейным праздником на площади 400-летия Тюмени

Фестиваль "Жара". Фото организаторов

50 тыс. участников соберет фестиваль "Жара" на площади 400-летия Тюмени 19 и 20 мая.

Организаторы мероприятия уверены, что фестиваль станет большим городским семейным праздником. Впервые он покорил тюменцев весной 2017 года. В 2018-м "Жара" переезжает из Гилевской рощи на обновленную площадь 400-летия Тюмени. Сухой фонтан и вместительная подземная парковка сделают новую площадку идеальным местом для отдыха горожан.

Кроме традиционной концертной программы, детских, спортивных и образовательных мероприятий, посетителей ожидает площадка, посвященная туризму, а также ярмарка недвижимости, организатором которой выступит генеральный партнер мероприятия - федеральная риелторская компания "Этажи".

На двух майских выходных на площади разместятся восемь тематических площадок. Участники смогут ознакомиться с представителями микробизнеса региона, которые представят свои товары и услуги на тематических площадках.

В 2017 году фестиваль собрал более 20 тыс. гостей, в 2018 же организаторы планируют масштабировать событие, увеличив программу до двух дней, что позволит насладиться активным отдыхом не менее 50 тыс. участников.

Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступит тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке администрации Тюмени. Подробнее о площадке можно узнать в официальной группе https://vk.com/zharatmn или по тел. +7(912) 382 93 14.