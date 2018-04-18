up

18.04.2018 среда

USD 61,1454

EUR 75,8448

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В регионе заработала диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода

12:16 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода. Фото Тюменской областной организации ВОИ

Проект для глухих и слабослышащих людей "Диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода" реализуется в Тюменской области с начала 2018 года.

Как сообщает Тюменская областная организация ВОИ, если слабослышащий житель региона приходит в какое-либо учреждение, но не может объясниться с его сотрудниками, то ему помогут в диспетчерской. Для этого достаточно с любого компьютера, планшета или смартфона открыть программу Skype и позвонить абоненту live: tooo.voi. С 9 до 18 часов здесь дежурит профессиональный сурдопереводчик, который готов прийти на выручку. Подключиться к услуге можно и при посещении сайта ТООО ВОИ.

Кроме того, сотрудники 50 ключевых организаций региона уже знают о новой услуге, они прошли обучение, а в сами организации переданы планшеты, с которых специалисты и слабослышащие граждане могут набрать адрес в Skype live: tooo.voi. Это, в частности, поликлиники города Тюмени, центры социального обслуживания населения и отделения Пенсионного фонда Тюменской области, Главное бюро МСЭ, Центр занятости населения, филиалы ООО "АльфаСтрахование-ОМС" и другие.

"Проект чрезвычайно важен, ведь государство оплачивает инвалидам всего 40 часов сурдоперевода в год. Это очень мало, не хватает даже для решения насущных проблем. А оплачивать услуги специалиста из своего кармана дорого: сейчас стоимость одного часа работы переводчика достигает 650 рублей", - рассказала оператор тюменской службы Марина Скопинцева.

Стоит отметить, что кроме услуг сурдоперевода жители региона могут обратиться в диспетчерскую по любому вопросу. Служба действует на базе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов, где достаточно экспертов по различным вопросам: юридическим и социальным, проблемам реабилитации, трудоустройства и так далее. И все это будет абсолютно бесплатно.

"На подготовительной стадии мы провели очень серьезную работу. Специалисты в организациях и ведомствах в деталях узнали, как работать с системой удаленного сурдоперевода, как максимально корректно и эффективно строить диалог с инвалидами по слуху, какая ситуационная помощь может им понадобиться. Главное для нас, чтобы проект заработал и был по-настоящему полезен", - добавил заместитель председателя ТООО ВОИ Андрей Бекиров.

Отметим, проект реализуется на грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: грант , инвалиды , сурдоперевод

Последние новости

13:10 Двадцать четыре жителя Тюменской области пострадали от укуса клеща Фото
13:00 В Нефтеюганске именниник порезал ножом гостей
12:49 Ишим готовится к Дню Победы
12:38 Тюменец предстанет перед судом за убийство дяди
12:27 "Жара" станет большим семейным праздником на площади 400-летия Тюмени
12:16 В регионе заработала диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода
12:05 Депутаты заинтересовались аварийными водопроводными сетями
11:54 Индустриальный парк "Богандинский" прошел сертификацию Фото
11:43 Александр Большунов признан лучшим лыжником России
11:32 Жительница Тюмени лишилась двух миллионов рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тобольская промплощадка - один из самых перспективных проектов в стране

Первая в России цифровая подстанция сверхвысокого напряжения открыта на Тобольской промплощадке

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Политика

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Экономика

Тюменская экономика растет за счет обрабатывающих производств

Кемпинг "Теплый стан" откроется в Покровском в начале мая

Рыбоводные предприятия Тюменской области наращивают темпы

Общество

Двадцать четыре жителя Тюменской области пострадали от укуса клеща

Ишим готовится к Дню Победы

"Жара" станет большим семейным праздником на площади 400-летия Тюмени

Спорт

Александр Большунов признан лучшим лыжником России

Чемпион Европы Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев

В чемпионате ВХЛ стартует уникальный финал

Происшествия

В Нефтеюганске именниник порезал ножом гостей

Тюменец предстанет перед судом за убийство дяди

Жительница Тюмени лишилась двух миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+