В регионе заработала диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода

Диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода. Фото Тюменской областной организации ВОИ

Проект для глухих и слабослышащих людей "Диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода" реализуется в Тюменской области с начала 2018 года.

Как сообщает Тюменская областная организация ВОИ, если слабослышащий житель региона приходит в какое-либо учреждение, но не может объясниться с его сотрудниками, то ему помогут в диспетчерской. Для этого достаточно с любого компьютера, планшета или смартфона открыть программу Skype и позвонить абоненту live: tooo.voi. С 9 до 18 часов здесь дежурит профессиональный сурдопереводчик, который готов прийти на выручку. Подключиться к услуге можно и при посещении сайта ТООО ВОИ.

Кроме того, сотрудники 50 ключевых организаций региона уже знают о новой услуге, они прошли обучение, а в сами организации переданы планшеты, с которых специалисты и слабослышащие граждане могут набрать адрес в Skype live: tooo.voi. Это, в частности, поликлиники города Тюмени, центры социального обслуживания населения и отделения Пенсионного фонда Тюменской области, Главное бюро МСЭ, Центр занятости населения, филиалы ООО "АльфаСтрахование-ОМС" и другие.

"Проект чрезвычайно важен, ведь государство оплачивает инвалидам всего 40 часов сурдоперевода в год. Это очень мало, не хватает даже для решения насущных проблем. А оплачивать услуги специалиста из своего кармана дорого: сейчас стоимость одного часа работы переводчика достигает 650 рублей", - рассказала оператор тюменской службы Марина Скопинцева.

Стоит отметить, что кроме услуг сурдоперевода жители региона могут обратиться в диспетчерскую по любому вопросу. Служба действует на базе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов, где достаточно экспертов по различным вопросам: юридическим и социальным, проблемам реабилитации, трудоустройства и так далее. И все это будет абсолютно бесплатно.

"На подготовительной стадии мы провели очень серьезную работу. Специалисты в организациях и ведомствах в деталях узнали, как работать с системой удаленного сурдоперевода, как максимально корректно и эффективно строить диалог с инвалидами по слуху, какая ситуационная помощь может им понадобиться. Главное для нас, чтобы проект заработал и был по-настоящему полезен", - добавил заместитель председателя ТООО ВОИ Андрей Бекиров.

Отметим, проект реализуется на грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.