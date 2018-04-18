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Тюменские пенсионеры смогут бесплатно освоить азы настольного тенниса

13:21 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Настольный теннис. Фото ТГМЦ

Клуб настольного тенниса (ул. Олимпийская, 25) приглашает пенсионеров в группу "Здоровье".

Время посещения группы: каждый вторник и четверг с 14 до 15 часов. Занятия проводятся бесплатно. Группы – по 6-8 человек.

Занятия проводит опытный тренер.

Как сообщили в клубе, игра захватывает участников своим азартом, двигательной активностью, общением. И неважно, сколько лет тем, кто решается метко бить теннисной ракеткой по мячику. Тех, кто не умеет играть, но хочет научиться основам игры, сотрудники клуба также приглашают присоединиться к единомышленникам, гарантируя их обучит игре.

Узнать подробную информацию и записаться в группу можно по телефону 8 (3452) 38-70-92.

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Теги: настольный теннис

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