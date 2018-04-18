Житель Сургута украл сто шестьдесят пачек сигарет

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18-летнего жителя Сургута подозревают в краже 160 пачек сигарет из продуктового магазина.

Полицейские установили, что около 4 часов, неизвестный, разбив оконное стекло, проник в помещение торговой точки, откуда похитил более 160 пачек табачных изделий. Сумма ущерба составила более 16 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали. Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался и преступление решил совершить с целью наживы. Похищенное он успел продать, а вот вырученные деньги потратил на развлечения.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, парню избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.