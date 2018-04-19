На выставке в кванториуме представят проекты умного дома и роботов

фото ДТиС "Пионер"

Выставка научно-технического творчества пройдет в тюменском "Кванториуме" (пр. Геологоразведчиков, 6а) 20 апреля с 11 до 18 часов.

Как сообщают организаторы, на ней можно будет увидеть работы учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Тюменской области в возрасте от 7 лет до 18 лет, прошедших отборочный тур.

Экспонаты будут представлены по номинациям: "Техническое моделирование" (авиамодельный, автомодельный, судомодельный спорт, технические проекты и изобретения, робототехника), "Начальное техническое моделирование" (авиация и космос, автотранспорт, речной и морской транспорт), "Промышленный дизайн", "Умный дом".

Кроме того, в рамках выставки в учебных классах "Кванториума" будут проходить мастер-классы по лазерной резке, 3D моделированию и 3D печати, мобильной робототехнике.

В этот же день в 17 часов подведут итоги выставки по различным направлениям в нескольких возрастных категориях и наградят призеров конкурса.

Задачи выставки заключаются в выявлении и поддержке талантливой молодежи, создании условий для раскрытия творческих способностей, пропаганде инновационных форм и методов обучения, повышении конкурентоспособности молодежных научно-технических исследований и разработок, содействии их продвижению.