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На Ямале из-за метели закрыли автозимники

15:54 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sever-press.ru

Движение для всех транспортных средств по зимней автомобильной дороге Лабытнанги – Мужи - Азовы закрылось из-за метели с 15 часов 18 апреля.

Движение для всех автомобилей по автозимнику Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале закроется с 16 часов 30 минут. 

Специалисты призывают автовладельцев внимательно следить за сообщениями дорожников. Погода на Ямале в ближайшие сутки может внести и другие коррективы в работу зимних дорог, сообщает ИА "Север-пресс". 

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Теги: автозимники , метель , Ямал

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