На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель "Ниссана"

фото ГИБДД Тюменской области

36-летний водитель "Ниссана", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения на 114 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе, по которой в этот момент двигался грузовик "Вольво" около 21 часа 19 апреля.

От полученных травм водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи.

фото ГИБДД по Тюменской области

Два КамАЗа столкнулись в 15 часов на 11 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменском районе. Водитель одного из грузовиков не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В результате аварии 54-летний водитель одного из тягачей получил перелом ноги.

фото ГИБДД по Тюменской области

Автомобили ВАЗ-2110 и "Дэу Нексия" столкнулись в 17 часов на ул. Ветеранов Труда в Тюмени. 38-летний водитель "Дэу" получил травму головы. Предварительно, аварию спровоцировал водитель "Лады", не выдержавший безопасную дистанцию. Водительский стаж 34-летнего водителя "десятки" всего семь месяцев, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.