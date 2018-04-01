В Тюмени теплосети проверят на прочность

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Два вида испытаний ждут тепловые сети Тюмени в ближайшее время.

Об этом рассказал заместитель технического директора по эксплуатации компании "УСТЭК" Евгений Мурзин. По его словам, первым видом станет испытание тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя в контуре ТЭЦ-2.

Такой экзамен сети сдают раз в пять лет на основании правил технической эксплуатации тепловых установок. Контур ТЭЦ-2 будут проверять 24 апреля с 7 до 15 часов. Территориально в него попадают жилые районы Войновка, Южный, Восточный, Тюменский, 1-й – 6-й микрорайоны, Московский тракт и район Дома обороны.

В ходе испытания будут повышены температуры, что позволит выявить способность работы тепловой сети при условии температурных деформаций. От теплоснабжения будут отключены детские сады, школы, лечебные учреждения и горячее водоснабжение тех энергоустановок, где оно не автоматизировано. Также проведут необходимые инструктажи управляющих компаний: им необходимо проверить инженерные коммуникации.

Оперативные бригады УСТЭК переведут в повышенную готовность, обеспечат всем необходимым оборудованием. Предусмотрено выставление наблюдающих во всему контуру в контрольных точках. 120 специалистов будут находиться в зоне контура ТЭЦ-2 на время испытаний.

Заместитель главы администрации города Павел Перевалов обратил внимание, что ветхие сети должны быть исключены из испытаний.

Также тепловую систему Тюмени ждут традиционные опрессовки в межотопительный период, или гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и плотность. Они позволяют определить участки теплосетей, подверженные сильной коррозии, увидеть, где возникают утечки. В этом году опрессовки разделены на семь этапов. Каждый – по две недели. Сроки пока уточняются, график формируется.

Срок отключения ГВС продлится лишь там, где запланирован капитальный ремонт и замена сетей, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.