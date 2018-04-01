Танцы народов Тюменской области представят на сцене ДК "Строитель"

фото ДНК "Строитель" фото ДНК "Строитель"

Концертная программа "Танцы народов Тюменской области" пройдет на сцене ДНК "Строитель" (ул Республики, 179) в Тюмени 26 апреля с 13 до 14 часов.

Как сообщают организаторы, это будет уникальный хореографический концерт с участием лучших танцевальных коллективов Дворца культуры. Зрителей ожидают яркое, зрелищное шоу, незабываемые красочные костюмы, путешествие в мир национальных, танцевальных традиций, удивительной музыки и дружеской атмосферы.

В программе концерта – русские, киргизские, белорусские, азербайджанские, татарские, казахские, молдавские, цыганские, хантыйские и другие хореографические постановки. Язык танца интернационален и понятен всем независимо от национальности, возраста и вкуса.

Мероприятие проводится для учащихся 1–9 классов. Дополнительная информация и прием коллективных заявок по телефону +7 (922) 482-26-11.