Более девяносто тысяч гектаров предстоит засеять ишимским земледельцам

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

49 хозяйств Ишимского района планируют приступить к боронованию 25 апреля. Из них 15 крупных предприятий и 34 крестьянско-фермерских хозяйства. Ориентировочно 3-5 мая аграрии приступят к посеву рапса, гороха и серых культур.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов.

"Земля из-за недостатка снега сильно промерзла, поэтому на боронование выходим позже обычного. Недостаток влаги может сказаться и на росте растений, и на качестве проведения полевых работ, потому что мы должны положить зерно во влажную землю. Будем надеяться, что в земле сохранилась осенняя влага", - подчеркнул Сергей Максимов.

По его словам, площадь ярового сева в 2018 году составит 93 тыс. 824 га, в том числе 80 тыс. 798 га зерновых и зернобобовых. К прошлогодним показателям в 90 тыс. 804 га.

Он добавил, что на 100% завершена проверка зернового фонда на качество – это 23 тыс. 225 тонн, из них кондиционных 17 тыс. 2 тонн, что составляет 73%. Приобретено 8 тыс.742 тонны минеральных удобрений. Сергей Максимов отметил, что Ишимский район на 90% готов к весенне-полевым работам.

Первый заместитель главы рассказал, что сельхозтоваропроизводителям государство оказывает несвязанную поддержку в области растениеводства. Ставка устанавливается в зависимости от выполнения условий и варьируется от 500 до более чем 1 тыс. рублей за га. Кроме того, выделяется субсидия за приобретенные семена и технику.

Инна Кондрашкина