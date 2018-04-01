А удача у нас называется Харасавэй: в Тюмени спели любимые песни геологов

Юрий Васильев. Фото ИА "Тюменская линия" Юрий Васильев. Фото ИА "Тюменская линия"

"Милая моя" Юрия Визбора, "Ваше благородие" Булата Окуджавы, "Мой адрес Советский Союз" ВИА "Самоцветы", "Есть только миг" из кинофильма "Земля Санникова", "За туманом" Юрия Кукина прозвучали на фестивале геологической песни, который прошел в честь 70-летия тюменской геологии в ДТиС "Пионер" в Тюмени.

Директор фонда геологических наук, заслуженный геолог России, генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра (СИБНАЦ) Анатолий Брехунцов в поздравительной речи напомнил, что в Тюменской области добывается 95% природного газа и около 70% нефти. Вместе с ведущими специалистами тюменской геологии он спел песни под аккомпанемент тюменских бардов. Любимые песни прозвучали в исполнении Сергея Ломакина, Александра и Натальи Кураповых, Александра и Татьяны Соловьевых, Антона Дерябина, студии "Интервал", театра песни "Соломинка".

По словам организатора фестиваля Сергея Ломакина, в программу концерта вошли те песни, которые могут напомнить геологам душевную атмосферу дружеских геологических посиделок. "Песню "За туманом" знают все, она стала народной. Когда сам автор ленинградский бард Юрий Кукин приехал на Дальний Восток, ему сказали, что эту песню поют уже 150 лет. Он ответил: "Подождите, но ведь я же автор". Эти песни давно уже стали народными. Мы хотели петь с залом, потому выбрали те песни, которые знают все", - пояснил он.

Расцвет бардовской песни в СССР совпал со временем активного освоения Западной Сибири. Романтика поиска сокровищ в недрах земли, разговоров у костра, идея профессионального братства привлекали поэтов, и неслучайно геологи стали главными героями многих известных авторских песен. Они были вдохновением.

Одним из исполнителей бардовского фестиваля стал старший научный сотрудник (руководитель направления), Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, член-корреспондент РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Васильев. Он со школьной скамьи мечтал стать геологом. Гитара, песни, костер, палатка, новые территории и открытия грезились советскому школьнику. Спустя десятки лет он вспоминает, что побывал почти на всех месторождениях.

"В 1974 году Карская экспедиция бурила первую скважину. 5 мая брызнул первый мощный фонтан газа. Это привлекло большое внимание всего огромного Советского союза. Туда съезжались все агитбригады - репортеры и барды. В одной из них был Борис Вахнюк, который написал песню про Харасавэй. Я увидел по телевизору черно-белый фильм о геологоразведке и услышал тогда эту песню. После этого я пришел в вуз и заявил: "Отправьте меня туда!"", - рассказал заслуженный геолог России и Советского Союза Юрий Васильев.

Так, после окончания в 1974 году геологоразведочного факультета Тюменского нефтегазового университета первый выпускник этой узкой специальности по распределению оправился в северную геологическую экспедицию на Харасавэйское и Бованенковское месторождения. Чтобы составить карты ландшафта на месторождениях, геологи шагали по 30 км в день по нетронутым землям, собирая пробы почв.

"Это очень красивый край. Лето там всего два месяца в году, но это лето безумно красивое. Когда я начинал работать, это было время геологоразведки, а не обустройства. Тогда на Харасавэе (это река вблизи одноименного поселка) были птичьи базары. Гуси собирались стаями так, что кругом было белым-бело, они занимали огромные площади. Там же были и базары нерпы. А потом я работал на Молыгинском месторождении. Там река Тевтеиха, которую в скобках на картах так и подписывают - Моржовка. Так вот в устье Моржовки, которая выходила на западное побережье Карского моря, раз в год приходили моржи на свадебные базары. Когда летишь на вертолете и видишь красивые блюдца озер, они рыже-голубые. Это тундра - морошка...", - запечатлелось в памяти Юрия Васильева.

С 1977 года Юрий Васильев перебрался южнее, на месторождение в Тарко-Cале, и оно тоже оказалось арктическим. Спустя полвека тюменский геолог и ученый получил необычную награду - его приняли в Ассоциацию полярников. "Я сам не знал, потому глянул, кто же такой полярник. Я отработал за полярным кругом три месяца, а дальше - на юге, по всей России, и в Сирии работал четыре года. Сейчас уже не на полевых работах, занимаюсь проектированием, анализом и интерпретацией Мессояхских месторождений", - рассказал Юрий Васильев.

Он убежден, геология - это потенциал природных ресурсов, которые являются локомотивом экономики России, а тюменская геология с ее природным богатством - мощный потенциал страны.

"С 2000 года я работаю в институте наук. Продолжаем вести наблюдения по изменению рельефа. Сейчас геология выходит на шельф Карского моря. Наука продвинута так, что ведутся особые геофизические методы поиска, а бурение стало скоростным. Наука и производство ушли далеко вперед: все базовые станции связаны с космосом и мы привязываем их. Космическая навигация - это уже другое поколение, время молодых", - сказал первооткрыватель тюменской геологии.

Юбилейные мероприятия геологов проходят при поддержке правительства Тюменской области. В цикле - минувшая конференция молодых ученых "Салмановские чтения" и турнир по городошному спорту ,впереди тюменцев ждет кросс им. Эрвье и шахматный турнир с гроссмейстером Анатолием Карповым. 27 апреля пройдет конференция "Тюменская геология - основа экономики Российской Федерации", которая соберет геологов со всей Западной Сибири, а завершится цикл мероприятий концертом к юбилею в ДК "Нефтяник" 29 апреля.

Лина Орлова