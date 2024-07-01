Тюменцы разрабатывают программы международного сотрудничества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 лидеров молодежных сообществ поучаствовали в генерации программ международного сотрудничества в "Моей территории". Каждый смог предложить новые проекты для реализации инициатив в этом направлении.

"Эта первая рабочая встреча, она нужная нам для выравнивания информационного поля, чтобы сообщества были в контексте тех событий и проектов, которые они реализуют. С другой стороны, здесь возможны поиски точек соприкосновения, интеграции и какой-то новой проектной линейки по теме сотрудничества на следующий год. Есть много направлений: это и интеграция иностранных студентов, которые приезжают учиться к нам в вузы, более точечная встройка в социальные проекты и многое другое", – сообщил корреспонденту "Тюменской линии" начальник управления молодёжной политики и общественных проектов департамента общественных связей Тюменской области Владислав Татаринцев.

По его словам, тема вновь стала актуальна после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Тогда организаторы получили беспрецедентное количество положительных отзывов от иностранцев. Теперь событие в таком формате станут проводить каждые шесть лет. При этом ежегодно планируют мероприятия, связанные с международным сотрудничеством, но для меньшего количества участников, куда обязательно включат тюменцев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Плюс есть федеральные мероприятия, которые тоже соберут региональный актив, чтобы интегрировать их уже в федеральный календарь мероприятий. Например, форум "Евразия Global" — ключевое международное мероприятие линейки Росмолодёжь.События. Поэтому вторая наша задача - совместный поиск и определение лидеров из числа молодых людей, то есть, кто может представлять регион на таких событиях", – пояснил Владислав Татаринцев.

Студентка ТюмГУ Гюнель Бахышова пришла на встречу, чтобы поделиться своими знаниями с другими ребятами. Девушка ежегодно участвует в Model United Nations в России, ОАЭ, Турции, Азербайджане. Это популярная ролевая игра для тех, кто хочет узнать больше о том, как работает ООН. Студенты со всего мира собираются и в различных комитетах данной организации играют за одну из стран, обсуждают решения, выносят повестку.

Также тюменка единственная в России создала реконструкцию исторических политических заседаний. "В этом году у нас проводилась Ялтинская конференция с "Молодой гвардией" в гордуме. Много студентов привлекли. Сейчас разрабатывается Нюрнбергский процесс, Тегеранская конференция. Они будут реализованы в этом и следующем году", - добавила она.

Еще несколько генераций департамент проведет через неделю, но уже с представителями вузов в онлайн формате.

Виктория Макарова