Более 26 млн рублей получили на догазификацию жители Тюменского района

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

Более 26 миллионов рублей компенсации затрат при газификации жилых домов и квартир перечислено жителям Тюменского района с начала года. Благодаря социальной поддержке правительства области в 214 домах столичного появился природный газ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.

В начале июля губернатор Тюменской области Алесандр Моор объявил о расширении списка льготных категорий граждан, в числе которых участники СВО и члены их семей, ветераны войны и труда, инвалиды, "чернобыльцы", одиноко проживающие пенсионеры и малоимущие семьи и другие. Получить соцподдержку на внутридомовую газификацию теперь могут и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами.

"Сумма тоже увеличилась и сейчас составляет 156 тысяч рублей. Учитывая, что к дому газ подводят бесплатно в рамках программы догазификации, нагрузка на семейный бюджет получается минимальной", - сказала глава Тюменского района.

По любым вопросам, связанным с газификацией, можно обратиться в управление ЖКХ Тюменского района. Специалисты проконсультируют, ответят на все вопросы в Тюмени в офисе по адресу ул. Московский тракт, 106, кабинет 100. Звонки принимают по тел.: 8 (3452) 289-687.