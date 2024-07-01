Более 99 тысяч сенажа заготовили аграрии Тюменской области

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 99 тыс. тонн сенажа и около 6,4 тонны сена, что составляет 18 % и 7 % от потребности, заготовили аграрии Тюменской области к 22 июля, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

"Если брать в сравнении с прошлым годом, был засушливый сезон, на хранение ушло 7 % сенажа и не более 1 % сена. Всего в регионе к зимовке скота предстоит заготовить 87 тысяч тонн сена и более 556 тысяч тонн сенажа", - проинформировал председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям регионального парламента Владимир Ковин.

Отметим, что также важной составляющей хорошего урожая служит химпрополка. Фитосанитарный мониторинг провели на посевах зерновых яровых и озимых культур, зернобобовых культур, рапса и льна. Специалисты Россельхозцентра планируют провести обследования на площади 203,591 тыс. га. Работы ведут в рамках дорожной карты по борьбе с распространёнными на территории региона вредителями, имеющими карантинное значение для основных стран-импортёров российского зерна.