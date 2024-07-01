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В Омутинском районе выявлен факт бешенства от лисицы

Общество, 16:41 24 июля 2024

t.me/uvetto

Вирус бешенства выявлен от образца патологического материала, отобранного от лисицы в Омутинском районе. На территории дер. Малый Краснояр с 24 июля вводится карантин, сообщает региональное управление ветеринарии.

Лабораторные исследования проведены в Тюменской областной ветеринарной лаборатории. Управление ветеринарии направило на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на указанной территории.

Управление ветеринарии утвердило план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с законодательством.

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# карантин по бешенству , лисица

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