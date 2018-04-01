Тюменские студенты сразились в международном турнире по самбо

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Сборная команда Тюменского индустриального университета приняла участие в Международном евразийском командном турнире среди студентов по самбо "Уральские горы". Соревнования проходили в Екатеринбурге в формате "Стенка на стенку".

Тюменцы заняли в турнирной таблице 5-6 место.

Турнир прошел под эгидой Всероссийской студенческой лиги самбо и при поддержке Всероссийской федерации. Он символизировал Уральские горы как пояс дружбы, объединяющий континенты, сообщают в спортивном клубе ТИУ.