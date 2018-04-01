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Тюменские футболисты сыграли вничью с "Тоболом"

Спорт, 10:27 23 апреля 2018

фото ФК "Тюмень"

Со счетом 2:2 завершилась встреча дублеров ФК "Тюмень" с тобольским "Тоболом" на стадионе "Геолог" в Тюмени в рамках 1/4 финала очередного матча в Кубке России по футболу среди любительских команд 22 апреля.

По информации пресс-службы ФК "Тюмень", это была первая встреча двухматчевого противостояния.

Гости активно начали поединок и постоянно угрожали воротам Алексея Усольцева. Особенно агрессивен у тоболяков был Эдуард Сагдиев. Он в итоге и открыл счет на 28 минуте. А незадолго до перерыва он еще успел реализовать пенальти. 2:0 – в пользу тоболяков после первого тайма.

Во второй половине матча гости долгое время удачно удерживали положительный для себя результат. Казалось, что победа будет за приезжей командой. Однако резервисты были иного мнения. На 82 минуте Данил Карпов, после подачи углового, послал мяч в ворота Александра Терени. Хозяева смогли уйти от поражения в добавленное время. Юрий Мошев не растерялся в штрафной и сквитал результат – 2:2.

Ответный матч этих команд пройдет в Тобольске 29 мая. В полуфинал соревнований уже вышел "Металлург" из Аши, дважды одолевший курганский "Тобол" (4:0 и 2:0).

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# Кубок России , Тобол , Тюмень , футбол

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