Ямальцы примут участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера"

"Сокровища Севера". Фото www.правительство.янао.рф "Сокровища Севера". Фото www.правительство.янао.рф

Участие в XIII Международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018" примет делегация Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" с 29 апреля по 3 мая, сообщается на официальном сайте правительства Ямала.

Арктический регион в Москве представят мастера декоративно-прикладного искусства, резьбы по дереву и кости, пошиву национальной одежды, участники народного коллектива "Нэрм мерча", семейного ханты инструментального ансамбля "Наковы", ненецкой фольклорной группы "Хэхэвтава", хореографического ансамбля "Калейдоскоп".

Традиционно будет организована выставочная экспозиция автономного округа. Ямальские мастера проведут авторские мастер-классы и поборются за победу в номинациях: "Резьба и роспись по дереву", "Художественная обработка кости и рога, камня, металла, бересты", "Национальный костюм" и в других.

Традиционно важной частью программы ямальской делегации станет знакомство посетителей выставки с культурой и бытом народов Севера, традициями и обычаями. Участники мероприятия смогут также продегустировать национальную ямальскую кухню.

Впервые к участию в мероприятии присоединились представители бизнес-сообщества ЯНАО. Так, рыболовецкая артель "Орион" (Салехард) представит свои новинки – северные деликатесы ручной работы "Ямалик".

В прошлые годы Ямал неоднократно побеждал в конкурсах выставки-ярмарки, а представители округа становились победителями и призерами в большинстве номинаций.

В 2017 году по итогам фестиваля "Кочевье Севера" первое место в номинации "Театрализованное представление" присуждено детскому фольклорному ханты коллективу "Опаль тутые" (Салехард), который является получателем окружного гранта в области фольклора. Елена Адер (Тазовский район) заняла первое место V Фестиваля этнической моды коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Полярный стиль". В конкурсе "Лучшее произведение национального народного искусства" в номинации "Возрождение утраченных традиций" первенствовал Сергей Аляба (Салехард). В номинации "Художественная обработка кости и рога" лучшим стал Виктор Ядне (Салехард). В номинации "Изделие из кожи" победила Роза Накова (Салехард), а в номинации "Национальный костюм" – Юлия Максарова (Шурышкарский район).

В конкурсе "Национальное жилище народов Севера" второе место занял Тазовский район ЯНАО, а третье место досталось Надымскому району. Пуровский филиал Ассоциации "Ямал – потомкам!" получил специальный приз организаторов выставки. Общая выставочная экспозиция Ямала заняла почётное второе место конкурса "Лучшая экспозиция", уступив первенство соседям из ХМАО.