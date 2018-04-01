Юрий Шафраник встретится со студентами в Тюмени

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Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, почетный профессор ТюмГНГУ-ТИУ Юрий Шафраник выступит с открытой лекцией для студентов, молодых ученых и преподавателей ТИУ (ул. Мельникайте, 70) 24 апреля в 9 часов 45 минут.

Также в рамках визита в опорный вуз гость встретится с молодыми учеными-инноваторами (проект "Инженерный StartUp), студентами, прибывшими на обучение в ТИУ из республики Крым. Это мероприятие пройдет в коворкинг-зоне ПАО "Транснефть" (ул. Мельникайте, 70, 7 этаж) с 10 часов 50 минут.

Отметим, с 2014 года в Тюменском индустриальном университете реализуется проект "Крымский студент". Финансовую поддержку ему оказывают Высший горный совет России и ЗАО "Сибирская сервисная компания". В 2017 году студентами ТИУ стали 14 жителей Республики Крым, сообщает пресс-служба ТИУ.