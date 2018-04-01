Житель Мегиона перечислил мошенникам крупную сумму денег

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144 тыс. рублей перечислил мошенникам 37-летний житель Мегиона.

Мужчина хотел приобрести компьютерные комплектующие на одном из сайтов. Заявитель связался с продавцом, который попросил перевести на его банковскую карту стопроцентную предоплату, пообещав, что товар будет отправлен на следующий день. Гражданин, поверив злоумышленнику, перевел 144 тыс. рублей на указанный счет. После перевода денежных средства телефон продавца стал недоступен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД России по ХМАО - Югре.