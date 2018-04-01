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На Ямале госавтоинспекторы усилили патрулирование на загородных трассах

Общество, 12:49 24 апреля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Дополнительные посты патрулирования ГИБДД выставят на трассе Новый Уренгой - Ямбург Пуровского района, а также на загородных дорогах Нового Уренгоя и Надыма.

Кроме того, усилится патрулирование в городской черте этих муниципалитетов.

Период межсезонья - наиболее опасное время. В эти дни на состояние дороги влияет множество погодных факторов и снижается сцепление автомобильных колес с трассой. Водители не успевают изменить тактику вождения, теряют бдительность, поэтому и происходят дорожно-транспортные происшествия. Избежать их можно только лишь неукоснительно соблюдая правила дорожного движения, сообщает ИА "Север-пресс". 

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# ГИБДД , загородные трассы , патрулирование , Ямал

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