На Ямале госавтоинспекторы усилили патрулирование на загородных трассах

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Дополнительные посты патрулирования ГИБДД выставят на трассе Новый Уренгой - Ямбург Пуровского района, а также на загородных дорогах Нового Уренгоя и Надыма.

Кроме того, усилится патрулирование в городской черте этих муниципалитетов.

Период межсезонья - наиболее опасное время. В эти дни на состояние дороги влияет множество погодных факторов и снижается сцепление автомобильных колес с трассой. Водители не успевают изменить тактику вождения, теряют бдительность, поэтому и происходят дорожно-транспортные происшествия. Избежать их можно только лишь неукоснительно соблюдая правила дорожного движения, сообщает ИА "Север-пресс".