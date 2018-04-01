Ямальские женщины в декрете осваивают новые профессии

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Семь женщин, которые находятся в декрете, направлены на профессиональное обучение в первом квартале года.

По данным региональной службы занятости населения, на Ямале ежегодно профобучение проходят более 40 женщин. Всего же с начала реализации программного мероприятия обучились более 200 ямальских мам.

Отметим, обучение для женщин проводится бесплатно. Для мам, которые не имеют возможность пройти его очно, по ряду профессий используется форма дистанционного обучения, которая позволяет успешно совмещать воспитание ребенка с профессиональной подготовкой.

Профессиональное обучение организуется по более 20 квалификациям. В пятерку лидеров по численности приступивших к обучению входят образовательные программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей, менеджеров, педагогов, сообщает пресс-служба правительства Ямала.