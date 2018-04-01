Школьница из Ишима стала лауреатом премии московского университета

фото НИТУ МИСиС фото НИТУ МИСиС

Учащаяся 10 класса школы № 8 Ишима Анастасия Менг стала лауреатом Молодежной премии Национального исследовательского технического университета Московского института стали и сплавов.

Премию вручали на церемонии торжественного закрытия традиционных 73 Дней науки в университете 20 апреля.

Анастасия Менг вместе с еще одним школьником, учеником 11 класса лицея № 2 им. Слободского (Тула) Дмитрием Ушаковым, называлась "Безопасное хранение и транспортировка водородного топлива". Чтобы претендовать на премию, участники должны были вместо презентации или выступления на конференции оформить результат своей работы в трехминутный видеоролик. В команду школьников-естественников была включена студентка третьего курса СПбГИКиТ Александра Попкова.

Лауреаты получили в качестве награды 20 тыс. рублей.

По словам организаторов премии, на нее номинировались около 80 работ. Просмотрев все видеоролики, жюри из представителей крупных российских и международных компаний, таких как "Яндекс" и ОМК, отобрали 10 лауреатов премии.

Также лауреаты получили ценные подарки от партнеров премии, сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС".