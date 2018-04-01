Ольга Швецова отметила лучших муниципальных работников Тобольского района

фото ТРО "Единая Россия" фото ТРО "Единая Россия"

Торжественное совещание с главами муниципальных образований сельских поселений Тобольского района прошло в рамках празднования Дня местного самоуправления.

В нем приняла участие депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Этот праздник всех тех, кто помогает местному самоуправлению в реализации тех или иных задач. Вы находитесь в прямом контакте с нашими избирателями, встречаетесь с ними ежедневно, знаете их заботы и радости. По итогам прошлого года Тобольское местное отделение "Единой России" показало хорошие результаты в партийном строительстве. Здесь создан эффективный актив, который работает на благо нашей партии. Вы - наша опора", - подчеркнула она.

В рамках мероприятия также подвели итоги конкурса "Лучший муниципальный служащий сельских поселений Тобольского района – 2018". В церемонии вручения наград победителям приняли участие глава Тобольского района Юрий Батт и депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.

Конкурс во второй раз прошел в Тобольске. В нем приняли участие 16 муниципальных служащих, из них пять представляли сельские поселения и одиннадцать - администрацию Тобольского муниципального района. Они готовили презентации о своих результатах работы и направлениях деятельности, ролики, фотографии. Члены жюри, в которое вошли депутаты районной думы, общественности, главы сельских поселений и руководители отделов, отметили, что каждый участник по-своему своеобразен и интересен.

Было вручено Благодарственное письмо Тюменской областной думы за добросовестный труд, вклад в реализацию жилищных программ на территории Тобольского района ведущему специалисту отдела земельных и имущественных отношений районной администрации Евгении Мельниковой.

Почетным нагрудным знаком за активное взаимодействие с Тюменской областной думой Ольга Швецова наградила главу Надцынского сельского поселения Галину Шааф за вклад в совершенствование законодательства Тюменской области и добросовестный труд в органах местного самоуправления.

Благодарственные письма Регионального политического Совета за высокие показатели в работе и активное участие в смотре-конкурсе первичных отделений партии в 2017 году получили секретари первичных отделений поселков Сетово и Надцы – Светлана Дениулова и Альбина Черкашина. А секретарь первичного отделения партии с. Малая Зоркальцева Евгений Шваб и депутат думы Тобольского района Олег Мороков удостоены Благодарственного письма депутата Тюменской областной думы.

Ольга Швецова пожелала участникам совещания и награжденным хорошей плодотворной работы на благо избирателей. "Уверена, что каждый из вас на своем месте вносит большой вклад в развитие местного самоуправления", - подытожила она.