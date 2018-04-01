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Ольга Кузнечевских отметила работу службы инспекторов по охране детства

Общество, 17:43 24 апреля 2018

www.ya-roditel.ru

В Тюменской области в 2017 году 643 подростка совершили преступление. Это, как заявила на шестом открытом форуме прокуратуры Тюменской области "В защиту детства" заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, на 5% меньше, чем в 2016 году.

"Таких результатов удалось достичь, благодаря ряду технологий, примененных на территории нашего региона и реализации  дополнительных мероприятий, - пояснила она. - В профилактической работе акцент делается на своевременное выявление неблагополучных семей. У нас по-прежнему в актуальном режиме действует база данных, куда вносятся многие проблемные моменты, и возможные риски – наличие в семье отчима, или родственника вернувшегося недавно из мест заключения. Такие данные позволяют быть к конкретной семье повнимательнее, понаблюдать за ситуацией в ней".

Дополнительные средства были выделены на организацию службы инспекторов по охране детства. "Эта служба работает очень серьезно и активно, - сообщила Ольга Кузнечевских. -  Через нее прошло почти 5 тысяч подростков, урегулировано более 370 конфликтных ситуаций. С целью профилактики  жесткости в отношении детей проводится серьезная работа, направленная на повышение информирования населения о возможных рисках, обучению детей способам защиты от насилия в том числе и с помощью интернет-системы".

Шестой открытый  форум прокуратуры Тюменской области "В защиту детства" прошел в интерактивном формате, что позволило привлечь к работе все 26 муниципальных образований региона. В работе форума принимали участие территориальные прокуроры, заместители глав администраций – председатели комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав, члены этих комиссий. Общее число участников форума составило более 200 человек. 

Борис Олейник

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# дети , Ольга Кузнечевских , подростки , прокуратура , форум

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