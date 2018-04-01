Ведущие дзюдоисты страны приедут на соревнования в Тюмень

Фото центра "Тюмень-дзюдо" Фото центра "Тюмень-дзюдо"

Традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин пройдут 28 и 29 апреля в Тюмени.

На татами центра "Тюмень-дзюдо" встретятся около 200 спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Борьба состоится в 14 весовых категориях. В составе сборной команды Тюменской области выступят около 70 спортсменов.

Среди известных дзюдоистов в истории проведения этих соревнований в разные годы чемпионами становились бронзовый призер Олимпийских Игр Иван Нифонтов, чемпион Европы и участник Олимпийских Игр Вера Москалюк, бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпийских Игр по дзюдо Елена Иващенко, чемпион и серебряный призер командного чемпионата Европы по дзюдо Дарья Давыдова.

Турнир проводится ежегодно более 20 лет и наделен высоким статусом. Право участвовать в нем имеют только дзюдоисты, входящие в сборные команды своих субъектов, и имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Чемпион соревнований получает право на присвоение звания "Мастер спорта России", а также путевку на финал чемпионата страны, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования области.