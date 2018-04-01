Опыт Тюменской области применят при создании механизма переселения граждан из районов Сибири и Дальнего Востока

фото Министерства строительства РФ фото Министерства строительства РФ

Тюменская область вошла в число регионов, которые обсудят с Минстроем России вопросы обеспечения жильем граждан из районов промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

По информации пресс-службы Минстроя РФ, серия совещаний с регионами по вопросу обеспечения жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, пройдет в Минстрое России до конца апреля.

Совместно с регионами будет определено количество нуждающихся в переселении граждан. "Прежде чем законодательно закреплять правила и условия реализации мероприятий по переселению, Минстрой России обсудит данный вопрос со всеми заинтересованными регионами", – отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.

По его словам, в совещаниях примут участие представители Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского и Красноярского края, Амурской, Иркутской, Томской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и ЯНАО.

Совещания с этими регионами помогут в поиске оптимальных механизмов решения проблемы. Отметим, что ряд регионов уже не первый год работают над ними. Так Ханты-Мансийский автономный округ с 2010 года занимается переселением граждан указанной категории, используя ресурсы регионального бюджета и привлекая инвестиции.

"Одним из наиболее интересных является практическое решение, которое применяет Ханты-Мансийский автономный округ, – считает Юрий Гордеев. – Так, регион использует два источника финансирования. Если необходимо переселить граждан из зон, непредназначенных для жилой застройки, например, промышленных, используются бюджетные средства. А если нужно расселить непредназначенные для проживания строения, которые находятся в жилой зоне, город привлекает инвестиции девелоперов, предоставляя им земли под жилую застройку. Таким образом, средства бюджета расходуются эффективно, а строительная отрасль региона получает дополнительные ресурсы для развития".