Джазмену Ирвингу Берлину посвятили выставку

Выставка "Планета джаза". Фото с сайта Минкультуры РФ Выставка "Планета джаза". Фото с сайта Минкультуры РФ

Выставка "Планета джаза" открывается в читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного института культуры (ул. Республики,152) 26 апреля в 10 часов.

Сотрудники ТГИК посвятили книжно-иллюстративная выставку Международному дню джаза, который поклонники музыкальных джемов отметят 30 апреля. На выставке представлены книги по истории джаза от зарождения до современных дней. Большинство изданий повествует об американском джазе, на полках много фильмов, записей джазовой музыки – от грампластинок до DVD.

История мирового джаза коснулась Тюмени, утверждают организаторы.

130 лет назад в городе появился на свет будущий знаменитый американский композитор Ирвинг Берлин. После эмиграции, выросший в США, он прославился музыкой к кинофильмам, мюзиклам, патриотическими песнями. Многие его произведения стали суперхитами: Got Bless America, Whate Christmas и особенно Puttin On The Ritz. Ему также посвящена небольшая часть экспозиции.

Выставка открыта до 9 мая.

Соб. Инф.