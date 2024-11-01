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Тюменская область находится на третьем месте по уровню доходов в УФО

Экономика, 08:52 30 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область находится на третьем месте по уровню доходов в Уральском федеральном округе. Такие данные приводит Росстат за девять месяцев текущего года.

Согласно официальной статистике, в сентябре номинальная начисленная зарплата в среднем составила 83 тыс. 12 рублей. Это на 21,3% больше, чем годом ранее, пишет "Вслух.ру". В УФО более высокие начисления традиционно в ЯНАО (150 тыс. 642 руб.), ХМАО-Югре (128 тыс. 870 руб.).

В январе-сентябре средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 80 тыс. 20 руб., что на 16,4% выше, чем год назад. Уровень также на третьем месте в УрФО.

Напомним, что по прогнозам к 2027 году средний заработок в регионе может вырасти до 108,8–112 тыс. рублей.

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# доходы , Росстат

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