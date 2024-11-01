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Огни гирлянд зажгли на белых медведях в Тюмени

Общество, 22:22 29 ноября 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Объекты в виде белых медведей “зажгли” на Цветном бульваре в Тюмени 29 ноября.

“Папа Миша, медведица Матильда Потаповна и их медвежата Умка, Пломбир и Топтыжка сегодня создали для жителей и гостей Тюмени настоящую зимнюю сказку!”, – написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

На праздник пришли сотни тюменцев, семейными группами и даже в костюмах мишек.

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Удивительная композиция станет настоящим украшением областной столицы и подарит всем незабываемые эмоции в преддверии Нового года, убежден мэр.

Он поблагодарил коллектив компании “СУЭНКО” и директора Данила Анучина за яркую атмосферу праздника. Эти мишки уже стали родными и близкими для каждого тюменца, считает Максим Афанасьев.

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# Максим Афанасьев , Новый год , праздник

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