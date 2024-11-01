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Тюменцы отправили гумпомощь в разведывательный батальон

Общество, 10:32 30 ноября 2024

предоставлено фондом "Путевка в жизнь" | Фото: предоставлено фондом "Путевка в жизнь"

Гуманитарную помощь в разведывательный батальон отправили от благотворительного фонда "Путевка в жизнь". В данном подразделении несут службу бойцы из Тюмени, ХМАО и ЯНАО.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов фонда "Путевка в жизнь" Ольга Чупрунова, в состав груза вошла одежда, в частности, шапки, балаклавы, термобелье, футболки, а также обувь. Кроме этого, были собраны средства личной гигиены, медикаменты и продукты длительного хранения. К ним относятся различные снеки, батончики, чай, кофе и многое другое.

Кроме этого, в этот раз будет отправлена и одежда для мирного населения в ЛНР.

предоставлено фондом "Путевка в жизнь" | Фото: предоставлено фондом "Путевка в жизнь"

Доставку осуществят вместе с автомобилем УАЗ, который приобрели активисты Тюмени для батальона.

Напомним, тюменцы могут помочь военнослужащим. Для этого необходимо принести различные вещи, инвентарь, продукты и прочее в один из 40 пунктов фонда. Они находятся в разных районах города. Подробные списки опубликованы в группе "Путевка в жизнь" во ВКонтакте. Также жителей приглашают присоединиться к плетению маскировочных сетей для отправки в зону проведения специальной военной операции.

Виктория Макарова

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# благотворительный фонд , гуманитарная помощь

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