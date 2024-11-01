В Тюменской области проводят исследование студенческой среды

| Фото: Михаил Калянов | Фото: Михаил Калянов

Исследование студенчества стартовало в Тюменской области. В анкете было выделено шесть основных треков, результаты которых помогут улучшить студенческую среду и предложить пути решения проблем.

В этом году появились два новых направления - это здоровье и семья. Неизменными остались карьера, финансы, жильё и внеучебная деятельность, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор медианаправления Студсовета Тюменской области, медиаменеджер Студцентра региона Мария Кунченко.

"Трек семьи добавлен в связи с Годом семьи, посчитали это актуальным. И, конечно, мы хотим узнать, какое внимание студенты уделяют своему здоровью. В целом для ребят это возможность повлиять на студенческую среду, сделать её лучше, поэтому рекомендую оставить свое мнение", - добавила она.

Параллельно с анкетированием, пройти которое можно будет до конца декабря, состоятся и фокус-группы. Участие в них примут студенты и представители администраций образовательных организаций Тюменской области. Сбор мнений полностью анонимный.

Результаты исследования представят губернатору региона Александру Моору 25 января.

Напомним, что в прошлом году в опросе поучаствовало более 5 тыс. студентов, работодателей, риелторов и преподавателей. Комплексное изучение жизни участников проводили в сфере финансов, жилья, карьеры и внеучебной деятельности.

Виктория Макарова