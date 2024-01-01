Тюменская молодежь предложила создать единую платформу о студенческих льготах и скидках

| Фото: Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия"

Результаты исследования студенческой среды за 2023 год представил Студсовет губернатору Тюменской области Александру Моору на встрече со студентами-активистами 25 января. Всего в опросе поучаствовало более 5 тыс. студентов, работодателей, риелторов и преподавателей.

Комплексное изучение жизни участников проводили в сфере финансов, жилья, карьеры и внеучебной деятельности.

По статистике, большая часть обучающихся в регионе это жители юга Тюменской области. Большинство приехали учиться из ХМАО и Свердловской области. Из всех респондентов стипендии получают 66,5%, в прошлом году этот показатель составлял 61,7%. При этом, для 39,3% - это основной источник дохода.

"Мы убедились, что ребята мало осведомлены о льготах, которые для них существуют. Поэтому в этом году в социальных сетях Студсовета мы поговорим о возможностях, существующих для них. Кстати, 72 процента хотели бы видеть больше скидок на питание и жилье и увеличить количество проездов по транспортной карте. 89 процентов подтвердили значимость идеи о создании единой платформы о студенческих льготах и скидках. По их мнению, она повысит престиж региона и привлечет еще больше абитуриентов", – поделилась третьекурсница Института материнства и детства ТМУ, заместитель председателя Студцентра Дания Степанова.

Одной из тем опроса стало строительство межвузовского кампуса. 68% из числа респондентов слышали о проекте. Большинство ждут его появления, так как с ним связаны ожидания по улучшению материально-технической базы и коллаборации между вузами. На данный момент только 16% обучающихся проживают в общежитии.

Что касается карьеры, то только 46% планируют работать по специальности. Это на 7% меньше, чем в 2022 году. Причем почти на 2%, до 10,2 %, выросло количество людей, занимающимися предпринимательством в студенческие годы. Также появился запрос на развитие сообществ, поддерживающих начинающих предпринимателей. Для решения этой и других проблем, студсовет предложил разработать сайт о стажировках для всех направленных специальностей.

Трек "Внеучабная деятельность" анализировался впервые. Выяснилось, что 31% хотели бы выступать в роли участников проектов или зрителей, 8,2% - в роли организаторов, 25% могут включаться в реализацию молодежных инициатив. В целом, студенты готовы тратить свое время на активности, если образовательная организация будет больше поддерживать активистов.

"Хорошее исследование. Здорово, что в этом году провели анализ внеучебной деятельности. Это тоже важная составляющая. Мы передадим это исследование в областные департаменты науки и образования, труда и занятости населения, общественных связей, чтобы проанализировать его более углубленно", - резюмировал Александр Моор.

В 2024 году Студсовет предложил губернатору провести исследование в сфере семьи и здоровья. Глава региона полностью поддержал тему.

Напомним, проект кампуса реализуется по поручению президента страны Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.

Виктория Макарова