Александр Моор встретился со студентами-активистами Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился со Студенческим советом региона в мультицентре "Контора пароходства" 25 января, в День российского студенчества. Всего на мероприятии собралось более 130 студентов из Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Тобольска.

"Студенческое время всегда особенно в жизни любого человека, это время возможностей, когда можно что-то попробовать, ошибиться и исправиться, и, конечно, время изучения чего-то нового. Наши встречи уже традиция с 2018 года, когда я стал губернатором. Одним из итогов первой встречи - открытие Студенческого центра. Мы со стороны правительства поддержали эту инициативу. И теперь есть место, куда может прийти каждый студент любой образовательной организации", - сказал глава региона.

Также он напомнил, что помимо этого пространства в регионе работают мультицентры "Контора пароходства", "Моя территория", театральный центр "Космос", Медиацентр. В них созданы все условия для самореализации и развития разных навыков молодежи. Отметил Александр Моор и проекты, которые масштабируется и не теряют интереса у студентов. Один из них "Лидеры72". Он предложил развивать его не только в Тюменской области, но и приглашать к участию ребят из ХМАО-Югры и ЯНАО.

"Летом встречался с победителями этого проекта. Ребята целеустремленные – видно, что они готовы к любым вызовам нашего времени", — поделился Александр Моор.

Помимо этого, губернатор вручил более 10 активным студентам региона благодарственные письма правительства Тюменской области.

"Я весь год трудилась, поэтому это не было неожиданностью, но, безусловно, рада событию. В прошлом году я была организатором всех студенческих событий. Активно включалась в проект "Кампус 3.0: в общаге", который, пожалуй, стал самым любимым. Это первый проект, который набрал большое количество участников. За несколько дней до конца регистрации нам не хватало заявок и мы стали распространять информацию еще больше. В итоге набрали свыше 400 человек, причем половина оказалась из муниципалитетов. Это было удивительно", — сказала второкурсница из колледжа цифровых и педагогических технологий Кристина Фрибус.

Виктория Макарова