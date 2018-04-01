В аэропорту Рощино сработала сигнализация

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Пассажиров и персонал аэропорта Рощино эвакуировали около 15 часов 25 апреля.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что это была плановая учебная тренировка. Именно в это время в терминале наблюдается небольшое количество людей. Подобные тренировки проводятся в аэропорту ежемесячно.

"Сработала сигнализация, всех вывели, все прошло без инцидентов. Проверили готовность персонала к чрезвычайным происшествиям. Все по плану, ни один рейс не задержали", - сообщили в пресс-службе аэропорта.