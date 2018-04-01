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Уроки парламентаризма пройдут в школах Нижнетавдинского района

Общество, 19:41 26 апреля 2018

фото администрации Нижнетавдинского района

Единый урок парламентаризма пройдет во всех школах Нижнетавдинского района с 23 по 28 апреля. 

Он приурочен ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Уроки парламентаризма направлены на привлечение внимания школьников к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей.

В рамках единого урока пройдут образовательный урок "Парламентский урок", просмотр видеоурока об истории Совета Федерации, викторина на сайте;  тестировании на знание работы парламентариев; конкурс гражданской грамотности "Онфим"; виртуальная экскурсия в Совет Федерации. 

Учащиеся также прослушают лекции депутатов Государственной думы, членов органов государственной власти субъектов РФ и депутатов муниципальных образований.

На сайте единыйурок.рф опубликованы методические материалы по проведению единого урока, а также организован тематический турнир для педагогов, сообщает администрация Нижнетавдинского муниципального района. 

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# Нижняя Тавда , парламентарии , урок , школы

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