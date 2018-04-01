Уроки парламентаризма пройдут в школах Нижнетавдинского района
Единый урок парламентаризма пройдет во всех школах Нижнетавдинского района с 23 по 28 апреля.
Он приурочен ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
Уроки парламентаризма направлены на привлечение внимания школьников к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей.
В рамках единого урока пройдут образовательный урок "Парламентский урок", просмотр видеоурока об истории Совета Федерации, викторина на сайте; тестировании на знание работы парламентариев; конкурс гражданской грамотности "Онфим"; виртуальная экскурсия в Совет Федерации.
Учащиеся также прослушают лекции депутатов Государственной думы, членов органов государственной власти субъектов РФ и депутатов муниципальных образований.
На сайте единыйурок.рф опубликованы методические материалы по проведению единого урока, а также организован тематический турнир для педагогов, сообщает администрация Нижнетавдинского муниципального района.