Уроки парламентаризма пройдут в школах Нижнетавдинского района

фото администрации Нижнетавдинского района фото администрации Нижнетавдинского района

Единый урок парламентаризма пройдет во всех школах Нижнетавдинского района с 23 по 28 апреля.

Он приурочен ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Уроки парламентаризма направлены на привлечение внимания школьников к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей.

В рамках единого урока пройдут образовательный урок "Парламентский урок", просмотр видеоурока об истории Совета Федерации, викторина на сайте; тестировании на знание работы парламентариев; конкурс гражданской грамотности "Онфим"; виртуальная экскурсия в Совет Федерации.

Учащиеся также прослушают лекции депутатов Государственной думы, членов органов государственной власти субъектов РФ и депутатов муниципальных образований.

На сайте единыйурок.рф опубликованы методические материалы по проведению единого урока, а также организован тематический турнир для педагогов, сообщает администрация Нижнетавдинского муниципального района.