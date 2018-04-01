Победы Тюменского судостроительного завода представлены на фотовыставке

фото ТРО "Единая Россия" фото ТРО "Единая Россия"

Фотовыставка, посвященная 90-летию Тюменского судостроительного завода, открылась в детско-юношеской спортивной школе "Прибой".

Мероприятие организовано в рамках проекта партии "Единая Россия" "Оружие Победы".

Место выбрано неслучайно: в 60-х годах прошлого века при заводе был открыт спортивный клуб "Прибой", где ковались спортивные победы региона, ныне учреждение работает в статусе школы олимпийского резерва.

Гостями мероприятия стали ветераны производства, для них снимки на выставке – это страницы их славного прошлого.

В экспозицию включены фото, рассказывающие о спортивных и творческих достижениях заводчан. Футбол, городки, тяжелая атлетика, легкая атлетика, плавание – это далеко не полный перечень видов спорта, которыми занимались судостроители. Они не раз становились обладателями Кубка города, и память об этом хранят архивные фотографии.

Сокоординатор партийного проекта, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук поздравил присутствующих ветеранов производства с большой юбилейной датой и напомнил, что выставка, посвященная 90-летию завода, уже побывала в одном из корпусов школы № 15.

"Мы меняем тематику выставок. На прошлой были представлены фотографии, рассказывающие о становлении производства: запечатлены бригады токарей, слесарей, маляров, судовых сборщиков; сняты баржи, пароходы, катера, выпускавшиеся на заводе. Тема нынешней выставки – спорт. Мы располагаем богатым фотоархивом, многие фотографии уникальны", - сообщил Юрий Баранчук.

Он добавил, что к 9 Мая планируется организовать мобильную выставку в сквере имени Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова. Там же пройдет презентация проекта нового памятника в виде макета торпедного катера "Комсомолец", горожане получат представление о том, как сквер будет выглядеть после благоустройства.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов рассказал, что памятник трудовому подвигу тюменцев во время Великой Отечественной войны будет установлен в октябре 2018 года, к 100-летию со дня рождения Петра Потапова. Помимо макета торпедного катера в композицию войдут смотровая площадка и пилоны с именами легендарных ветеранов судостроительного завода.

фото ТРО "Единая Россия" фото ТРО "Единая Россия"

В организации юбилейных мероприятий активное участие принимает бывший главный технолог судостроительного завода Юрий Андреев. Свою заинтересованность он объясняет так: "Долг ветеранов – донести до детей и внуков свои знания и воспоминания. Если мы сможем передать свой опыт, регион будет процветать, наши потомки построят ни один завод, опираясь на славные традиции. У нас много смелых планов, например, открыть музей, посвященный деятельности Тюменского судостроительного завода. Его экспонатами станут архивные документы, фотографии, артефакты, рассказывающие о деятельности предприятия. Свое достойное место там займет закладная табличка торпедного катера № 214, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году. Ее обнаружили краснодарские подводные археологи в Керченском проливе".

Юрий Андреев добавил, что завод имеет богатую историю. В 1941 году он вплотную занялся производством военной продукции. Сначала изготавливали корпусы мин, боеголовок и даже реактивных снарядов, а через год он стал единственным предприятием в стране, строившим торпедные катера. Для более масштабного производства в Тюмень эвакуировали оборудование и лучших сотрудников других судостроительных заводов - из Ленинграда, Херсона, Керчи, Николаева, Феодосии и Рыбинска. На протяжении четырех лет на заводе работали более двух тысяч человек. В основном это были женщины, им пришлось заменить у станков мужчин, которые ушли на фронт.

Тюменцы продолжали строить и выпускать торпедные катера и после войны, а позже инженеры предприятия создали уникальную плавучую электростанцию, за которую их наградили Государственной премией СССР.

Добавим, решение об установке памятника в виде макета торпедного катера принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе личного приема ветеранов судостроительного завода в общественной приемной "Единой России". Глава региона обратился к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации Тюмени, секретарю городского отделения партии Александру Моору с предложением реализовать проект силами партийной организации, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".