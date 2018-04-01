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В регионе растет число профессиональных подрядчиков на проведение капремонта домов

Губернатор, 10:50 26 апреля 2018

Фото www.minstroyrf.ru

Обеспечить своевременное, полноценное и качественное выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах Тюменской области – одна из важнейших задач на 2018 год. Об этом в эфире программы "Час с губернатором" заявил глава региона Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что продолжается работа по созданию пула профессиональных подрядчиков. "Они не очень активно идут на многоквартирные дома, большим компаниям, которые обладают высокими компетенциями, маленькие объемы не интересны. В 2017 году, чтобы создать пул профессиональных подрядчиков, пришлось серьезно потрудиться. Количество этих компаний постепенно увеличивается, но нам есть над чем работать", - отметил губернатор.

Вторая краткосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2018-2020 годы в Тюменской области уже стартовала. В нее включены 2 тыс. 150 домов в 22 муниципальных районах и четырех городских округах региона. В общей сложности планируется отремонтировать более 7 тыс. конструктивных элементов зданий. К ним относятся крыши, фасады, фундамент дома, подвальные помещения и инженерные сети, лифты.

Владимир Якушев напомнил, что из областного бюджета на реализацию программы выделяется 20% необходимых средств, остальную сумму платят собственники. Собираемость взносов в Тюменской области одна из высоких по России – 98%.

"Ответственность тут огромная и региональный оператор должен четко это понимать. Вопрос находится в зоне моей ответственности, глав администраций. Результаты 2017 года меня не удовлетворили, поэтому 2018 год мы должны отработать более качественно", - добавил глава региона.

Любовь Голышева

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# Владимир Якушев , капитальный ремонт , Час с губернатором

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