"Тюменский легион" уступил "Металлургу"

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Со счетом 8:6 завершилась встреча "Тюменского легиона" с "Металлургом" из Магнитогорска в хоккейном турнире "Кубок Виктора Перегудова" в Челябинске.

Он собрал шесть команд, составленных из игроков 2011 года рождения.

"Тюменский Легион" в последнем туре игр с "Металлургом" делил третье место. Поединок за бронзу получился результативным. Команды забросили 14 шайб, а удачливее оказались уральцы – 8:6.

В рядах тюменской дружины покер оформил Артем Бочаров. Он же стал лучшим снайпером дружины Георгия Самсыкина на турнире, отличившись 13 раз. Десять шайб – в активе Никита Панасенко.

"Легионеры" с шестью очками заняли четвертое место. У "Металлурга" (9 баллов) – бронза.

Судьба золота решилась в поединке местного "Танкограда" и коллектива "Авто-Спартаковец" из Екатеринбурга. Гости победили – 4:1, и стали чемпионами с 15 очками. Хозяева остались вторыми, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".