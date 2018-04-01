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"Тюменский легион" уступил "Металлургу"

Спорт, 10:39 26 апреля 2018

фото ХК "Рубин"

Со счетом 8:6 завершилась встреча "Тюменского легиона" с "Металлургом" из Магнитогорска в хоккейном турнире "Кубок Виктора Перегудова" в Челябинске. 

Он собрал шесть команд, составленных из игроков 2011 года рождения. 

"Тюменский Легион" в последнем туре игр с "Металлургом" делил третье место. Поединок за бронзу получился результативным. Команды забросили 14 шайб, а удачливее оказались уральцы – 8:6.

В рядах тюменской дружины покер оформил Артем Бочаров. Он же стал лучшим снайпером дружины Георгия Самсыкина на турнире, отличившись 13 раз. Десять шайб – в активе Никита Панасенко. 

"Легионеры" с шестью очками заняли четвертое место. У "Металлурга" (9 баллов) – бронза.

Судьба золота решилась в поединке местного "Танкограда" и коллектива "Авто-Спартаковец" из Екатеринбурга. Гости победили – 4:1, и стали чемпионами с 15 очками. Хозяева остались вторыми, сообщает пресс-служба ХК "Рубин". 

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# кубок , Металлург , Тюмень , хоккей , Челябинск

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