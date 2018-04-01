Тюменцам представят личный архив династии врачей Дубяга
фото администрации Тюмени
Выставка об истории медицины в Тюмени откроется в Библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) 29 апреля в 14 часов.
Экспозиция "От истории семьи – к истории города" посвящена династии врачей Дубяга, которые работали в городе несколько поколений, сообщают организаторы.
Представители семьи передали в библиотеку уникальные экспонаты, документы и фотографии из личного архива.
На открытии будут присутствовать члены семьи Дубяга, их друзья и родные, а также участники краеведческих клубов и объединений.
Дополнительная информация по телефону 46-23-37.