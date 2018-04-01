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Тюменцам представят личный архив династии врачей Дубяга 

Общество, 08:07 28 апреля 2018

фото администрации Тюмени

Выставка об истории медицины в Тюмени откроется в Библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) 29 апреля в 14 часов. 

Экспозиция "От истории семьи – к истории города" посвящена династии врачей Дубяга, которые работали в городе несколько поколений, сообщают организаторы. 

Представители семьи передали в библиотеку уникальные экспонаты, документы и фотографии из личного архива. 

На открытии будут присутствовать члены семьи Дубяга, их друзья и родные, а также участники краеведческих клубов и объединений. 

Дополнительная информация по телефону 46-23-37.

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# выставка , Дубяга , медицина , Тюмень

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